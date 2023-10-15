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обновлено 15 октября, 00:24
Палестино-израильский конфликт

Блинкен и Ван И обсудили важность предотвращения разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США также призвал к освобождению всех заложников

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И обсудил важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке и предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других сторон. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента по итогам переговоров.

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"В рамках проводимой администрацией [США] интенсивной дипломатической работы по поддержке Израиля и осуждению террористических атак [радикального палестинского движения] ХАМАС госсекретарь вновь заявил о поддержке США права Израиля на самооборону и призвал к немедленному прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников. Госсекретарь обсудил важность поддержания стабильности в регионе и недопущения вступления в конфликт других сторон", - отмечается в документе.

"Стороны отметили важность поддержания открытых каналов связи и ответственного управления отношениями между США и Китаем", - заключили в Госдепартаменте.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил журналистам, что Блинкен в продлившемся около часа телефонном разговоре просил Пекин использовать свое влияние для урегулирования палестино-израильского конфликта. По словам дипломата, разговор был продуктивным. 

Теги:
СШАКитайПалестино-израильский конфликтВан ИБлинкен, Энтони
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