Херш заявил о планах Израиля уничтожить город Газа с помощью американских авиабомб JDAM

По сведениям источника журналиста, массированные бомбардировки Газы могут начаться уже 15 или 16 октября, сроки атаки зависят от темпов эвакуации

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Израильские войска планируют "сровнять с землей" город Газа и территории к северу от него в ходе операции с привлечением ВВС и использованием американских управляемых авиабомб. Такое мнение выразил в своем блоге в Substack журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать, - указывает журналист. - Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны - прим. ТАСС), также известные как "противобункерные авиабомбы" с JDAM (с комплектом высокоточного наведения - прим. ТАСС), на территории, которые сровняли с землей".

Как отмечает Херш, улучшенная версия американских управляемых бомб, полагают израильские военные, сможет проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожить находящиеся под землей мощности по производству ракет и других вооружений радикального движения ХАМАС. В свою очередь один из представителей движения в разговоре с журналистом выразил уверенность, что американские авиабомбы не смогут поразить объекты ХАМАС, так как они располагаются на глубине порядка 60 м под землей.

Помимо этого, Херш указывает, что, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для "проведения операций по зачистке", а именно "поиска и убийства" боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары. По сведениям источника журналиста, массированные бомбардировки Газы могут начаться уже в воскресенье или понедельник, сроки атаки зависят от темпов эвакуации населения из города.

О роли Катара и Египта

Израиль рассчитывает, что Катар и Египет профинансируют палаточный лагерь для более миллиона палестинских беженцев на границе сектора Газа, также утверждает Херш. "В краткосрочной перспективе, как мне сообщил источник в Израиле, Израиль пытается убедить Катар <...> присоединиться к Египту и профинансировать палаточный городок для миллиона или более беженцев", - пишет Херш.

"Одним из мест для устройства лагеря может стать давно заброшенный кусок земли в северной части Синайского полуострова недалеко от границы с Газой, где располагалось израильское поселение, известное как Ямит, в то время, когда Израиль захватил полуостров после победы в Шестидневной войне 1967 года. Жители поселения были эвакуированы, а его территорию Израиль сровнял с землей перед тем, как Синай был возвращен Египту в 1982 году. Израиль рассчитывает, что Катар и Египет возьмут на себя решение проблемы беженцев", - добавляет журналист.

Источнику Херша был задан вопрос, почему Израиль так уверен в том, что египетские власти согласятся, пусть и не без влияния со стороны США, помочь с принятием более миллиона беженцев из Газы. Отвечая на него, собеседник американского журналиста напомнил о недавнем предъявлении американскому сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу обвинений в содействии властям Египта в обмен на взятки, а также в предоставлении чувствительной информации о сотрудниках посольства США в Каире.

Тем не менее собеседник Херша признался, что "этот вопрос еще не решен". Как отмечается в статье, израильские чиновники предупредили Каир, что в отсутствие места, где можно будет осесть, беженцам придется "возвращаться в Газу".