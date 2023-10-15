Reuters настояло на проведении ЦАХАЛом расследования гибели своего журналиста

Руководство агентства подчеркнуло важность свободного и безопасного освещения событий

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Агентство Reuters настояло на проведении Армией обороны Израиля тщательного расследования обстоятельств гибели своего фотокорреспондента, который на территории Ливана попал под обстрел вместе с другими своими коллегами.

"Мы призываем ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов очень важно иметь возможность свободно и безопасно освещать события", - говорится в заявлении, подписанном руководством агентства.

Как ранее сообщил телеканал Al Manar, в районе Альма-эш-Шааб под обстрел израильских танков попала машина с журналистами, где находились фотокорреспонденты различных информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, получили ранения репортер телеканала Al Jazeera Кармен Джавхадaр и фотограф Эйли Брахия, которые были доставлены в госпиталь.

Ранее пресс-служба ливанской армии сообщила в своем телеграм-канале, что на высоте Альма-эш-Шааб был обстрелян наблюдательный пункт ливанских военнослужащих, никто из них не пострадал. Репортеры направились в этот пограничный район на съемку, по пути в их машину попал снаряд.