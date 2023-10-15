Лула да Силва обсудил с Аббасом эвакуацию бразильцев из сектора Газа

Президент Бразилии также указал на важность создания гуманитарного коридора и освобождения всех заложников

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом эвакуацию бразильских граждан из сектора Газа в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта. Об этом лидер Бразилии сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, во время телефонного разговора обсуждались "содействия выходу бразильцев из сектора Газа". "Я напомнил о том, что Бразилия признала палестинское государство, и выразил беспокойство в связи с положением мирных граждан в регионе и блокированием поставок гуманитарной помощи", - написал Лула да Силва.

Он добавил, что также осудил "террористические нападения на гражданское население в Израиле", указал на важность создания гуманитарного коридора и немедленного освобождения всех заложников.