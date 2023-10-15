ЦАХАЛ: эвакуация палестинцев призвана спасти гражданское население сектора Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт подчеркнул, что война ведется против ХАМАСа, а не против населения Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Эвакуация палестинцев на юг сектора Газа необходима, чтобы спасти гражданское население города Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт в своем видеообращении, размещенном в социальной сети X ( ранее Twitter).

"Наши предупреждения направлены на то, чтобы спасти гражданское население Газы. <...> ХАМАС уже сказал жителям Газы игнорировать наши предупреждения, называя их фейком и создавая физические препятствия для их ухода из Газы. ХАМАС несет ответственность за жителей Газы. Армия обороны Израиля несет ответственность за защиту народа Израиля", - сказал он.

"Израиль и ХАМАС находятся в состоянии войны. <...> Армия обороны Израиля работает над тем, чтобы ликвидировать ХАМАС в Газе. Мы ведем войну не с населением Газы", - отметил Хехт.

В субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что продолжает призывать жителей севера сектора Газа переместиться в южную часть палестинского анклава "на юг от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине - прим. ТАСС)". Израильское радио Kan цитировало в субботу заявление армейского представителя на арабском, в котором говорится, что "ЦАХАЛ разрешает безопасное движение на юг [сектора Газа] с 10:00 до 16:00".