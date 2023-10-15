В Греции открылись избирательные участки на втором туре местных выборов

Первые предварительные итоги обещают объявить после 22:00

АФИНЫ, 15 октября. /ТАСС/. Избирательные участки на втором туре муниципальных и региональных выборах в Греции открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) и будут работать до 19:00, сообщает корреспондент ТАСС.

Около 9,8 млн зарегистрированным избирателям предстоит избрать руководителей 6 регионов страны и 84 муниципалитетов, а также членов региональных и муниципальных советов. Участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования освобождены греки, которым 70 и более лет, а также те, кто в день голосования находятся за границей.

Право голоса на нынешних выборах имеют все граждане Греции, достигшие 17-летнего возраста. В выборах также могут участвовать граждане других 26 государств-членов Евросоюза, которые не имеют греческого гражданства, но проживают в Греции.

Повторные выборы теперь состоятся в шести регионах (Восточная Македония и Фракия, Северные Эгейские острова, Западная Македония, Фессалия, Ионические острова, полуостров Пелопоннес), где ни один из кандидатов в губернаторы не набрал 43% голосов или больше. Избирателям предстоит сделать свой выбор из тех кандидатов в губернаторы регионов или мэры, которые заняли первые и вторые места в ходе голосования в первом туре.

В 84 муниципалитетах, где победитель не определился в первом туре, также пройдут повторные выборы. Особый интерес в Греции проявляют к выборам в мэрию Афин и 27 других муниципалитетов столичной области Аттики, а также в мэрии Салоник, Патр и Янины. Во многом результаты выборов будут зависеть и от явки избирателей. В первом туре явка составила 52,50%.

Первые предварительные итоги выборов власти обещают объявить после 22:00 по местному времени.