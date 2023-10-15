В ООН сообщили, что у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

Управление организации по координации гуманитарных вопросов отмечает, что после прекращения работы резервных генераторов жизни тысяч пациентов окажутся под угрозой

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Больницы сектора Газа, оставшиеся из-за блокады Израиля без электричества, смогут поддерживать свою деятельность лишь в течение двух суток, исходя из имеющихся запасов топлива. Об этом в субботу сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов немедленно поставит жизни тысяч пациентов под угрозу", - говорится в заявлении.

Помимо этого, указывается, что "четыре дня подряд в Газе нет электричества", что ставит такие жизненно важные сферы, как здравоохранение и водоснабжение, "на грань краха".

Управление сообщает, что с начала эскалации конфликта число погибших среди палестинского населения сектора Газа выросло до 2 228, число раненых - до 8 744.

По данным УКГВ, КПП "Рафах" на границе с Египтом остается "закрытым для перемещения людей и грузов", несмотря на появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что ранее Египтом, Израилем, Катаром и Соединенными Штатами была достигнута договоренность об открытии перехода 14 октября.