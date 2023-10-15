Во время утренних ударов ВВС Израиля по Газе погибли не менее 55 палестинцев

Наибольшее число ударов пришлось на кварталы Шейх-Радван, Эль-Карама и Халаф-Бараке в административном центре Газе, где находятся многоэтажные здания

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 55 человек стали жертвами бомбардировок израильских ВВС в населенных пунктах сектора Газа в утренние часы, сообщает телеканал Al Hadath. В атаках также участвовали артиллерия, которая обстреливала восточные районы палестинского района, и израильские ВМС.

Поступили сведения о разрушенных домах в районе госпиталя в Эта-Тавваме на севере палестинского района и в лагере беженцев Дейр-эль-Балах поблизости от госпиталя "Шухада аль-Акса", что затрудняет доставку туда раненых каретами скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца.

По информации телеканала, за сутки в результате израильских налетов погибло свыше 300 человек, среди них есть женщины и дети. Наибольшее число ударов пришлось на кварталы Шейх-Радван, Эль-Карама и Халаф-Бараке в административном центре Газе, где находятся многоэтажные здания. Оттуда было доставлено большинство жертв и пострадавших.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ ранее сообщило, что бомбардировки израильских ВВС привели к перемещению свыше 1 млн человек из опасных районов, многие из семей лишились жилья.

Сектор Газа является одной из самых густонаселенных точек планеты, на площади 360 кв. км проживет 2,3 млн человек. Большинство из них беженцы.