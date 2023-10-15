СМИ: школы Израиля перевели на дистанционное обучение

Как пишет The Times of Israel, некоторые учебные заведения сохраняют право проводить занятия в очном формате, но по согласованию с министерством образования, а также с учетом ситуации в сфере безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство образования Израиля перевело учебные заведения на дистанционный режим работы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как пишет издание, школы будут работать в дистанционном формате, который применялся ранее во время пандемии COVID-19. При этом некоторые учебные заведения сохраняют право проводить занятия в очном формате, но по согласованию с министерством образования, а также с учетом ситуации в сфере безопасности.

Как отмечается в материале, пока неизвестно, как долго будет действовать дистанционный формат обучения.

Издание также подчеркивает, что система образования Израиля испытывает сложности: многие семьи, эвакуированные из прилегающих к сектору Газа районов, не имеют компьютеров, поэтому пока не могут подключиться к режиму дистанционного образования.

9 и 10 октября занятия в учебных заведениях по всей стране были отменены из-за ситуации в области безопасности.