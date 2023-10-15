Замгендиректора МИД Израиля обвинил Иран в попытке открыть второй фронт

Тегеран пытается доставить оружие в Сирию или через нее, заявил Джошуа Зарка

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка обвинил Иран в попытке открыть второй фронт на севере еврейского государства путем доставки стратегического оружия через Сирию, пока израильские военные ведут операцию против радикалов ХАМАС в секторе Газа на юге страны.

Пользователь сети Х (ранее Twitter) Джоэль Рэйберн опубликовал на своей странице следующий текст: "Израильские удары с целью вывести из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, на мой взгляд, являются убедительным свидетельством того, что 1) иранский режим пытается перебросить стратегическое оружие в Сирию или через нее, чтобы открыть фронт на севере [Израиля], и 2) израильтяне полны решимости предотвратить это". Зарка в комментарии к этой публикации написал: "1. Они (Иран - прим. ТАСС) это делают (перебрасывают оружие - прим. ТАСС). 2. Мы (Израиль - прим. ТАСС) полны решимости".

12 октября агентство SANA обвинило ВС Израиля в нанесении одновременных ракетных ударов по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. Обстрел привел к повреждению взлетно-посадочных полос, которые в результате были выведены из строя.