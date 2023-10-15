15 октября, 06:28
Палестино-израильский конфликт

МИД КНР назвал вышедшими за рамки ответные действия Израиля против ХАМАС

По словам главы ведомства Ван И, Пекин плотно общается со всеми сторонами израильско-палестинского конфликта, чтобы способствовать прекращению огня и окончанию войны

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Ответные действия Тель-Авива против радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа уже вышли за рамки самообороны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе разговора с министром иностранных дел королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

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"Китай выступает против любых действий, которые причиняют вред гражданскому населению, и осуждает их, - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР. - Действия Израиля вышли за рамки самообороны, и ему следует по-настоящему прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН прекратить коллективное наказание жителей Газы".

По его словам, Пекин плотно общается со всеми сторонами израильско-палестинского конфликта, чтобы способствовать прекращению огня и окончанию войны.

Он добавил, что необходимо приложить все усилия для гарантии безопасности гражданского населения, "как можно скорее открыть каналы гуманитарной помощи и обеспечить основные потребности населения Газы". 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраильВан И
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