В крупнейших городах Австралии прошли акции солидарности с палестинским народом

В Сиднее в манифестации приняли участие более 5 тыс. человек

СИДНЕЙ, 15 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. австралийцев вышли на манифестацию в знак солидарности с населением Палестины, прошедшую в воскресенье в Сиднее, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как заявили организаторы мероприятия, в митинге, который проходил в парке Гайд, участвовали представители "десятка разных общественных организаций, члены многочисленных арабских общин Австралии и общественно-политических организаций, в том числе австралийские социалисты".

По словам одного из сотрудников полиции, несмотря на опасения, организаторы смогли обеспечить безопасность манифестации и никаких серьезных происшествий отмечено не было. "Единственный случай, когда нам пришлось вмешаться, был вызван скорее недопониманием, и ничем, кроме предупреждения вести себя тише, не закончился", - сказал сотрудник полиции штата Новый Южный Уэльс.

Ранее полиция штата намеревалась запретить митинг и пригрозила его участникам обысками и задержаниями.

Лозунги и требования

Собравшиеся на акцию люди несли флаги Палестины и озвучивали лозунги со словами поддержки в адрес государства. "Свободу Палестине!", "Жизни палестинцев важны!", "Остановите агрессию и оккупацию Палестины!", - было написано на плакатах. Также собравшиеся обвиняли власти Австралии в поддержке военной агрессии и "распространении оккупационной пропаганды Израиля". Выступавшие воздерживались от резкой критики еврейского государства, призывая с импровизированной трибуны к отказу от любой "антисемитской риторики".

Значительную часть участников шествия составляли австралийцы, не являющиеся иммигрантами. Они отмечали в беседе с корреспондентом ТАСС, что "не поддерживают решение австралийского правительства, безоговорочно вставшего на сторону Израиля". "Нападение ХАМАС на израильтян не имеет оправданий, но нельзя прекратить насилие, применив еще большую жестокость. Эту войну нужно остановить и сделать это должны страны Запада, и Австралия, конечно, тоже. Мы должны вернуть палестинцам их территории и оказать гуманитарную помощь, в этом обязанность стран, считающих себя развитыми", - сказала ТАСС участница митинга Зоуи Блингс.

О других акциях

Не менее многочисленные акции в поддержку Палестины прошли и в других городах Австралии: в Мельбурне, где на главной площади города собралось порядка 10 тыс. человек, а также в Брисбене и Аделаиде. Люди несли палестинские флаги и выкрикивали лозунги с призывом прекратить насилие и неоправданную жестокость по отношению к населению сектора Газа, вернуть палестинскому государству свободу и территорию, остановить войну.

Как ожидается, в субботу, 21 октября, австралийцы вновь выйдут на улицы городов, чтобы выразить свою поддержку Палестине и ее народу и призвать правительство Австралии активно действовать для скорейшего достижения мира и прекращения военного конфликта.