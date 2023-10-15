Блинкен назвал переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии "очень продуктивными"

Встреча была "очень продуктивной", сказал госсекретарь США

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал как "очень продуктивные" состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Встреча была "очень продуктивной", сказал Блинкен в ответ на вопрос после переговоров. По данным американской стороны, переговоры длились около часа.

Госсекретарь США находится в Саудовской Аравии в рамках турне по Ближнему Востоку. На фоне обострения палестино-израильского конфликта он отправился в поездку, которая охватывает почти всех ключевых игроков региона, и уже посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Ожидается, что 15 октября Блинкен отправится в Египет.