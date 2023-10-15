Экс-глава ЦРУ назвал наземную операцию Израиля в Газе чрезвычайно сложной задачей

Дэвид Петреус считает, что перед израильским командованием стоит "чрезвычайно сложная задача" ведения войны в городских условиях с учетом того, что "у ХАМАС были месяцы, чтобы подготовиться к этому"

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус считает, что Израиль столкнется с огромными трудностями во время планируемой наземной операции в секторе Газа.

Он заявил газете The Sunday Times, что перед израильским командованием стоит "чрезвычайно сложная задача" ведения войны в городских условиях с учетом того, что "у ХАМАС были месяцы, чтобы подготовиться к этому". В одном из самых густонаселенных районов мира с обширной системой туннелей израильтянам придется применять оружие "в самой сложной обстановке, которую только можно себе представить".

Даже если Израиль добьется успеха в тяжелом нападении на Газу с очень большими жертвами среди гражданского населения, его действия обязательно должны быть закреплены послевоенной стратегией, чтобы остановить перегруппировку противника. Иначе он рискует повторить ошибки, которые США и их союзники совершили в Ираке, констатирует Петреус.

"Самый большой урок из произошедшего [в Ираке] заключается в том, что нужно хорошо продумать, что вы будете делать, когда возьмете под контроль определенную территорию", - отметил экс-глава ЦРУ.

Как сообщила ранее газета The New York Times, наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха.

Еврейское государство планирует направить десятки тысяч военнослужащих на захват города Газа и свержение нынешних властей палестинского анклава. Крупнейшая наземная операция Израиля со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года может на месяцы ввергнуть страну в "кровопролитные городские бои" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", указывает издание. Газета признает, что дальнейшая судьба города Газа, если Израилю удастся захватить его, неизвестна.