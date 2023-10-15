15 октября, 07:05
Палестино-израильский конфликт

Министр связи Израиля заявил о намерении добиться закрытия бюро Al Jazeera в стране

Шломо Каръи обвинил катарский телеканал в поддержке ХАМАС и в том, что он подвергает израильских солдат риску потенциальных атак из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Министр связи Израиля Шломо Каръи заявил, что намерен добиваться одобрения израильским правительством предложения о закрытии бюро Al Jazeera в еврейском государстве, обвинив катарский телеканал в поддержке ХАМАС и в том, что он подвергает израильских солдат риску потенциальных атак из сектора Газа.

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По его словам, Al Jazeera "является каналом распространения подстрекательства и пропаганды ХАМАС". "Телеканал делает видеосъемки [израильских] солдат и разговаривает с [представителями] ХАМАС", - добавил Кари в эфире израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ".

Радио Kan сообщило о переносе еженедельного заседания кабмина Израиля, которое должно было состояться 15 октября вечером. 

Теги:
КатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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