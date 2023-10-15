Румыния приняла 220 украинцев, эвакуированных из Израиля

Им пообещали оказать медицинскую помощь и предоставить убежище

БУХАРЕСТ, 15 октября. /ТАСС/. Румыния по просьбе посольства Украины обеспечила прием 220 украинских граждан, эвакуированных из Израиля. Об этом сообщил румынский департамент по чрезвычайным ситуациям МВД.

"В контексте обострения конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами Румыния действует в духе международной солидарности, предоставляя поддержку украинским гражданами, вынужденным снова бежать от войны, - указывается в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - В результате этим вечером (в субботу - прим. ТАСС) по просьбе посольства Украины в Румынии бухарестский инспекторат по чрезвычайным ситуациям <...> обеспечивает прием украинских граждан, эвакуированных из Израиля".

В сообщении уточняется, что 220 принятых украинских граждан получат медицинскую помощь специалистов в приемном покое бухарестской больницы неотложной помощи ("Флоряскэ"), "чтобы часть из них продолжила путь дальше, а оставшиеся (примерно 40-50 человек) будут перевезены в места временного размещения, где им будет предоставлено безопасное убежище в эти трудные моменты".

Также 16 октября другой транспорт с украинскими гражданами прибудет в международный аэропорт имени Аврама Янку в Клуже-Напоке, отмечает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке румынские власти репатриировали из Израиля более 2150 своих граждан. Среди пассажиров первого вывозного авиарейса 7 октября, как сообщалось, были и иностранные граждане. В настоящее время в секторе Газа остаются около 350 румынских граждан, 200 из которых запросили помощь для эвакуации.