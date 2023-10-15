15 октября, 07:14
Палестино-израильский конфликт

Румыния приняла 220 украинцев, эвакуированных из Израиля

Им пообещали оказать медицинскую помощь и предоставить убежище

БУХАРЕСТ, 15 октября. /ТАСС/. Румыния по просьбе посольства Украины обеспечила прием 220 украинских граждан, эвакуированных из Израиля. Об этом сообщил румынский департамент по чрезвычайным ситуациям МВД.

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"В контексте обострения конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами Румыния действует в духе международной солидарности, предоставляя поддержку украинским гражданами, вынужденным снова бежать от войны, - указывается в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - В результате этим вечером (в субботу - прим. ТАСС) по просьбе посольства Украины в Румынии бухарестский инспекторат по чрезвычайным ситуациям <...> обеспечивает прием украинских граждан, эвакуированных из Израиля".

В сообщении уточняется, что 220 принятых украинских граждан получат медицинскую помощь специалистов в приемном покое бухарестской больницы неотложной помощи ("Флоряскэ"), "чтобы часть из них продолжила путь дальше, а оставшиеся (примерно 40-50 человек) будут перевезены в места временного размещения, где им будет предоставлено безопасное убежище в эти трудные моменты".

Также 16 октября другой транспорт с украинскими гражданами прибудет в международный аэропорт имени Аврама Янку в Клуже-Напоке, отмечает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке румынские власти репатриировали из Израиля более 2150 своих граждан. Среди пассажиров первого вывозного авиарейса 7 октября, как сообщалось, были и иностранные граждане. В настоящее время в секторе Газа остаются около 350 румынских граждан, 200 из которых запросили помощь для эвакуации. 

Теги:
УкраинаПалестинаРумынияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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