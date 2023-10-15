Армия Израиля воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы с 10:00 до 13:00 мск

Официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри напомнил, что в последние дни жителям этих районов рекомендовали переехать на юг в целях безопасности

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Армия Израиля объявила, что не будет вести обстрелы по маршруту, ведущему с севера палестинского сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск). Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в последние дни мы настоятельно призывали вас переехать на юг в целях вашей безопасности. Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00", - говорится в заявлении Эдри, опубликованном на официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Армия Израиля призвала палестинцев "воспользоваться этим промежутком времени и направится на юг" в целях безопасности.

В пятницу представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". Вскоре призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг был опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что принудительное перемещение населения Газы было бы равносильно второй Ан-Накбе (катастрофе, массовому исходу палестинцев в 1948 году). С резким осуждением требования Израиля выступили также несколько арабских стран. В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения.