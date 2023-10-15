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обновлено 15 октября, 07:51
Палестино-израильский конфликт

На юге Израиля вновь прозвучали сирены ПВО

Они предупреждают жителей о возобновлении ракетных обстрелов из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги вновь зазвучали на юге Израиля в населенных пунктах и районах, прилегающих к сектору Газа, предупреждая жителей о возобновлении ракетных обстрелов из сектора Газа.

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"Сирены звучат в кибуце Нахаль-Оз и районах, прилегающих к сектору Газа", - сообщила армейская пресс-служба. В предыдущий раз военные информировали о сиренах на юге Израиля поздним вечером 14 октября.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что радикалы ХАМАС в воскресенье утром возобновили ракетные обстрелы из сектора Газа после относительно тихой ночи на юге Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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