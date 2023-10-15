Израиль ответил на обстрел противотанковыми ракетами поста ЦАХАЛа ударами по Ливану

В армейской пресс-службе отметили, что инцидент произошел после стрельбы из Ливана по израильскому населенному пункту Штула

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля наносит удары по территории Ливана в ответ на обстрел противотанковыми ракетами поста ЦАХАЛа на ливанской границе. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что инцидент произошел после стрельбы из Ливана по израильскому населенному пункту Штула.

"После обстрела противотанковыми ракетами в районе Штулы ЦАХАЛ уничтожил очаг огня артиллерийским огнем. Кроме того, [из Ливана] был произведен дополнительный обстрел противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛа на ливанской границе. В ответ ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по территории Ливана", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные также заявили, что "в соответствии с оценкой ситуации после недавних инцидентов с обстрелами севера Израиля территория в 4 км [к югу] от северной границы с Ливаном была закрыта". "ЦАХАЛ подчеркивает, что вход в этот район запрещен", - продолжили военные, добавив, что "мирных жителей в радиусе до 2 км от границы [с Ливаном] просят оставаться вблизи убежищ".

Армия также указала, что "использование GPS было ограничено в зонах активных боевых действий [на севере Израиля] в соответствии с различными оперативными потребностями". "Жители этого региона должны знать, что ограничения GPS могут вызвать временные сбои в работе приложений, основанных на определении местоположения", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.