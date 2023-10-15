15 октября, 08:03,
обновлено 15 октября, 08:14
Палестино-израильский конфликт

США организовали для своих граждан эвакуационный рейс из Израиля на Кипр 16 октября

Посадка начнется в 08:00 мск

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Посольство США в Израиле предложило соотечественникам покинуть страну 16 октября по морскому маршруту из порта Хайфы на Кипр, говорится в сообщении на его сайте.

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"Правительство США оказывает содействие американским гражданам и их ближайшим родственникам с действующими документами в том, чтобы отправиться по морю из Хайфы на Кипр 16 октября 2023 года, - указывается в сообщении. - Посадка начнется в 08:00 местного времени (совпадает с мск - ТАСС.). Граждане США должны прибыть на пассажирский вокзал порта Хайфы не позднее 09:00 местного времени. Посадка будет осуществляться в порядке живой очереди, количество мест ограничено".

Желающим покинуть Израиль разрешается взять с собой не больше одного места багажа массой до 22 кг. При этом они должны будут подписать обязательство возместить правительству США расходы по их эвакуации.

Далее из Кипра будут организованы чартерные рейсы. 

Теги:
СШАКипрПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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