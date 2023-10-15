В результате обстрела Штулы на севере Израиля погиб как минимум один человек

По данным службы скорой помощи "Маген Давид адом", еще трое пострадали

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали в результате обстрела населенного пункта Штула на севере Израиля. Об этом сообщила служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", MDA).

"Медики и парамедики MDA констатируют смерть 40-летнего мужчины в результате стрельбы в мошаве Штула на севере Израиля, трое раненых госпитализированы в медицинский центр в Галилее", - отмечается в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале службы скорой помощи.

Ранее газета The Jerusalem Post писала, что по Штуле с территории Ливана была выпущена противотанковая ракета. В результате атаки ранения получили не менее пяти гражданских, указывает издание. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные отвечают ударами по районам на территории Ливана, из которых был обстрелян населенный пункт на севере еврейского государства.