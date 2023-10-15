МИД ФРГ призвал граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан

Предупреждение не обязывает немедленно покинуть страну

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта настоятельно призывает граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан.

"Кризисный штаб правительства ФРГ принял решение о предупреждении о поездках в Израиль, на все палестинские территории и Ливан", - сообщил журналистам представитель МИД ФРГ. "Предупреждение о поездках - это высший уровень предупреждения, выдаваемый министерством иностранных дел. Мы призываем вас не путешествовать в эти страны и регионы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Предупреждение о поездках обычно выдается только в том случае, если существует риск для жизни и здоровья. При этом уточняется, что такого рода предупреждение не обязывает немедленно покинуть страну. Всем гражданам Германии, которые в настоящее время находятся в Израиле, на палестинских территориях и в Ливане, рекомендуется как можно быстрее зарегистрироваться в антикризисном списке ELEFAND МИД ФРГ.

Ранее действовало так называемое частичное предупреждение - от поездок в Израиль не предостерегали, а просто не рекомендовали их.