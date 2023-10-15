15 октября, 08:21
Военная операция на Украине

В Румынии до конца года откроется центр подготовки украинских пилотов

Как заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, центр будет отвечать за подготовку пилотов из стран НАТО, а украинцы станут обучаться там на равных с остальными

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Центр подготовки пилотов истребителей F-16 в Румынии, где будут обучаться и украинские военные, откроется до конца 2023 года. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

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"Румыния будет предоставлять свои аэродромы для тренировки украинских пилотов. <...> Буквально к концу года соответствующий тренинговый центр откроется в Румынии", - приводит слова Жовквы агентство Укринформ.

Жовква отметил, что эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию. Он пояснил, что центр будет отвечать за подготовку пилотов из стран НАТО, а украинцы станут обучаться там на равных с остальными.

В августе в Минобороны Румынии сообщили, что на авиабазе в румынском уезде Кэлэраши будет размещен региональный центр подготовки пилотов истребителей F-16. В октябре и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила, что страна намерена в ближайшие недели направить от 12 до 18 F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов. По ее словам, создание там центра подготовки идет хорошими темпами.

Украина давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. О готовности участвовать в программах по переучиванию украинских пилотов заявили уже несколько стран.

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что F-16 могут передать Украине не раньше весны 2024 года. Ранее телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что в Киеве "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках этих истребителей, однако не решаются публично делать соответствующие заявления. По данным NBC, задержка связана не с техническими аспектами, а с политической блокировкой этого решения. 

Теги:
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