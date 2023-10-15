Избирком Польши не зафиксировал серьезных инцидентов в начале парламентских выборов

Председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк сообщил, что голосование проходит спокойно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Стартовавшее в Польше голосование на парламентских выборах и референдуме проходит без серьезных инцидентов. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Сильвестр Марчиняк.

По его словам, "выборы проходят спокойно". "Голосование идет без значительных проблем и инцидентов", - указал глава избиркома.

Согласно плану, все участки для голосования должны завершить работу в 21:00 по местному времени (22:00 мск), если не возникнут обстоятельства, которые заставят ГИК продлить работу каких-то отдельных участков. Сразу же после закрытия участков будут обнародованы данные экзитполов.

Парламентские выборы проходят в Польше каждые четыре года. В современной истории республики они проводятся уже в 10-й раз. Жители страны выбирают 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов - представителей верхней палаты. Проголосовать могут почти 30 млн поляков. Самая высокая явка на польских парламентских выборах была зафиксирована в 2019 году, она составила 61,74%.