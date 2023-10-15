Глава МИД Британии заявил о желании ХАМАС спровоцировать мировую религиозную войну

Джеймс Клеверли отметил, что в интересах Израиля избегать жертв среди гражданского населения и палестинцев

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС хотят спровоцировать мировой конфликт на религиозной почве, властям Израиля необходимо иметь это в виду при борьбе с ними. Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News.

"В интересах Израиля избегать жертв среди гражданского населения и палестинцев, поскольку ХАМАС хочет превратить [конфликт] в более масштабную арабо-израильскую войну или войну между мусульманами и остальным миром", - сказал он.

Говоря о возможных сроках начала Израилем наземной операции в секторе Газа, Клеверли заявил, что не обладает точной информацией по этому вопросу. При этом глава британского МИД подчеркнул, что израильские власти взяли на себя обязательства придерживаться норм международного права при проведении военных операций.

Клеверли также подтвердил, что ХАМАС может удерживать в заложниках некоторых британских подданных, однако не стал называть их количество. По информации Sky News, в плену у боевиков могут находиться около 10 британцев.

Кроме того, глава МИД Великобритании отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не отразится на военной помощи Лондона Киеву. Клеверли указал, что власти королевства "изначально предполагали риск возникновения" новых региональных конфликтов, в связи с чем их планы по снабжению киевских властей вооружением не претерпят изменений.