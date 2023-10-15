В СВО участвуют более 1,1 тыс. добровольцев из Южной Осетии

Бывший президент республики Анатолий Бибилов отметил, что граждане Южной Осетии считают Россию своей родиной и обязуются защищать ее

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. добровольцев из Южной Осетии принимают участие в спецоперации в составе ВС РФ и добровольческого штурмового корпуса "Экспедиционный" (ДШК (Э)). Об этом рассказал журналистам заместитель командира корпуса по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Из Южной Осетии, по моей информации, около 1 100 - 1 200 человек принимает участие в СВО. Как в ВС РФ, так и в ДШК. Они идут не только в благодарность за помощь в 2008 году и ввод миротворцев в 90-х годах. Граждане Южной Осетии считают Россию своей родиной и считают своей обязанностью защищать Россию", - сказал Бибилов.

Ранее он сообщал, что среди множества иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья, которые проходят службу в ДШК, наибольший процент приходится именно на выходцев из Южной Осетии.