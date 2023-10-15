"Хезболлах" взяла на себя ответственность за обстрел поселения Штула

В заявлении группировки говорится, что в результате удара в рядах противника есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" взяло на себя ответственность за обстрел еврейского поселения Штула на севере Израиля.

"Бойцы исламского сопротивления поразили управляемыми ракетами позиции израильской армии в Штуле, в результате в рядах противника есть убитые и раненые", - говорится в заявлении, переданном телеканалом Al Manar.

В нем сообщается, что удар "Хезболлах" был нанесен в ответ на убийство 14 октября двух мирных жителей на юге Ливана при обстреле израильской артиллерии и гибель фоторепортера агентства Reuters, по машине которого выпустил ракету беспилотник.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что по Штуле с территории Ливана были выпущены противотанковые ракеты. Ранения получили не менее пяти человек, один из них умер в госпитале.

Израильская артиллерия открыла ответный огонь, удары наносятся по окрестностям населенного пункта Аит-эш-Шааб, в небе над пограничной полосой барражируют беспилотные летательные аппараты.