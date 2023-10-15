15 октября, 08:56,
обновлено 15 октября, 09:03
Палестино-израильский конфликт

Израиль планирует действовать в любой точке Ближнего Востока ради безопасности

EPA-EFE/ ABIR SULTAN
© EPA-EFE/ ABIR SULTAN

Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, еврейское государство хорошо подготовлено во всех сферах

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские военные будут действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности еврейского государства на фоне продолжающейся эскалации вокруг сектора Газа и учащающихся боестолкновений на ливанской границе. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Мы всегда оглядываемся вокруг, на весь Ближний Восток. ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для достижения целей безопасности Израиля. Мы хорошо подготовлены во всех сферах", - приводит его слова газета The Times of Israel. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация