Израиль планирует действовать в любой точке Ближнего Востока ради безопасности

Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, еврейское государство хорошо подготовлено во всех сферах

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские военные будут действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности еврейского государства на фоне продолжающейся эскалации вокруг сектора Газа и учащающихся боестолкновений на ливанской границе. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

"Мы всегда оглядываемся вокруг, на весь Ближний Восток. ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для достижения целей безопасности Израиля. Мы хорошо подготовлены во всех сферах", - приводит его слова газета The Times of Israel.