Kyodo: уровень поддержки правительства Японии упал до рекордно низкой отметки

Он составил 32,3%, говорится в исследовании агентства

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до рекордно низкой отметки в 32,3%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного крупнейшим информационным агентством Японии Kyodo.

Предыдущий антирекорд для кабмина Кисиды, согласно опросам Kyodo, составлял 33,1%. В то же время рейтинг неодобрения действующего правительства вышел на отметку в 52,5%, что стало максимальной отметкой для кабмина Кисиды с того момента, как он занял кресло премьера в 2021 году.

Между тем 58,6% респондентов в той или иной степени выразили заниженные ожидания от новой экономической политики, призванной поддержать население страны, подробности которой премьер обещал огласить в этом месяце. 63,2% опрошенных выступили за введение дополнительных налоговых льгот для населения на фоне продолжающегося роста цен, 33,5% респондентов отметили, что дополнительные налоговые послабления не нужны.

Также 61% опрошенных выразил мнение, что представители правящей Либерально-демократической партии так или иначе до конца не порвали связи с противоречивой организацией "Церковь объединения", которая оказалась в центре скандала вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2022 году.

Рейтинг премьер-министра Кисиды с 2022 года находится на довольно низком уровне. Поводом для этого стали вскрывшиеся связи депутатов правящей ЛДП Японии с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения". После этого в отставку ушли несколько министров. Также негативное влияние на рейтинг действующего правительства оказали проблемы, возникшие в в процессе объединения в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования. Технические накладки, включая утечки личных данных, серьезно пошатнули рейтинг поддержки кабмина Кисиды.

Общенациональный телефонный опрос Kyodo проводился 14-15 октября. Точное число его участников не указывается.