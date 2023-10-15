Лидер ЮАР призвал Израиль не требовать от палестинцев покинуть сектор Газа

Сирил Рамапоса отметил, что уже около полумиллиона палестинцев стали перемещенными лицами

ПРЕТОРИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса от имени народа республики и правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) призвал мировое сообщество добиться от Израиля отказа от требования к населению Газы покинуть свои дома.

"Мы призываем мировое сообщество, ООН и все вовлеченные международные организации обеспечить возвращение мира в Палестине, добиться от Израиля отказа от требования к населению Газы покинуть свои дома, - говорится в заявлении Рамапосы на его странице в социальной сети Х (ранее Twitter). - В конце концов это может привести к геноциду. Уже около полумиллиона палестинцев стали перемещенными лицами. Это самое опасное и трагическое событие в истории палестинского народа. Мы призываем открыть гуманитарный коридор в Газе для доставки ее жителям продовольствия, воды и электроэнергии".

Текущая ситуация осложняется тем, что "1,1 млн человек должны покинуть северную часть Газы, при этом все пункты перехода закрыты", напомнил Рамапоса.

Он выразил глубокое беспокойство в связи с обострением в регионе и направил свои соболезнования народу Израиля и народу Палестины. Президент ЮАР подчеркнул, что единственным способом разрешить кризис на Ближнем Востоке остается "создание двух государств на основе решений ООН от 1967 года".