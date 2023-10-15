Армия Израиля сообщила о задержании с 7 октября 190 активистов ХАМАС на Западном берегу

По данным армейской пресс-службы, по подозрению в причастности к террористической деятельности также задержали 330 разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября задержали в ходе контртеррористических рейдов в палестинских населенных пунктах по всему Западному берегу реки Иордан 190 активистов правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала военных действий (в секторе Газа 7 октября - прим. ТАСС) в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) было задержано 330 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. 190 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в заявлении военных.

В армии добавили, что "в ходе обширной операции по задержанию подозреваемых в терроризме и конфискации оружия сегодня в Иудее и Самарии были задержаны 49 разыскиваемых лиц, из которых 33 являются активистами террористической организации ХАМАС". В ходе рейдов в некоторых районах возникали перестрелки, у подозреваемых изъяты большое количество оружия и денежные средства, предназначенные для финансирования терроризма, добавили военные.