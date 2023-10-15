15 октября, 09:38
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Хезболлах" утверждают, что подбили израильский танк Merkava

В заявлении группировки говорится, что среди экипажа есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Члены вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подбили израильский танк Merkava в ходе вылазки, совершенной ими в пограничном районе Эр-Рахеб. В заявлении, размещенном в Telegram-канале, говорится, что "бойцы исламского сопротивления атаковали бронемашину управляемыми ракетами". Утверждается, что среди экипажа есть убитые и раненые.

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10 октября члены Хезболлах" в ходе вылазки на юге Ливана подбили бронетранспортер Zelda недалеко от еврейского поселения Авивим, который, по их данным, полностью сгорел. Со стороны командования израильской армии подтверждений о поражении БТР и танка на границе с Ливаном не последовало. 

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