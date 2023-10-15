ХАМАС попросил Египет открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектора Газа

Палестинские радикалы также обратились с просьбой к международным организациям "взять на себя юридическую, моральную и гуманитарную ответственность" и в первую очередь "обеспечить водой, продуктами питания и средствами первой необходимости перемещенных лиц"

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС обратилось к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой оказать содействие открытию гуманитарного коридора для эвакуации раненых из сектора Газа в египетские больницы.

"Мы призываем президента Абдель Фаттаха ас-Сиси работать над обеспечением возможности эвакуировать раненых и пострадавших для лечения в египетские больницы, а также продолжать поддерживать наш народ в противостоянии агрессии и укреплять его стойкость, чтобы помешать плану [Израиля] по его вытеснению и переселению", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Палестинские радикалы также обратились с просьбой к международным организациям, в частности в ООН и Международный комитет Красного Креста, "взять на себя юридическую, моральную и гуманитарную ответственность" и в первую очередь "обеспечить водой, продуктами питания и средствами первой необходимости перемещенных лиц, которые находятся в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)".

Как сообщило в субботу агентство Maan со ссылкой на представителей египетских сил безопасности, власти республики намерены прийти к всеобъемлющему соглашению по работе контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, которое бы обеспечило безопасную доставку гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Каир "информировал американскую и израильскую стороны о своем отказе открыть КПП "Рафах" только для пропуска иностранных граждан из Газы без достижения соглашения, гарантирующего поступление гуманитарных грузов в сектор".