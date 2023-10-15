В МО Израиля показали сенаторам США фото препятствования ХАМАС эвакуации в Газе

По данным ведомства, ХАМАС намерен увеличить человеческие жертвы и использовать палестинцев в качестве живого щита

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант представил посещающим еврейское государство американским сенаторам изображения, на которых запечатлено, как ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

"Министр Галант представил сенаторам изображения, на которых запечатлено, как ХАМАС активно препятствует эвакуации мирных жителей из военных зон и горячих точек террористической инфраструктуры [в секторе Газа], чтобы увеличить человеческие жертвы и использовать палестинцев в качестве живого щита", - говорится в заявлении.

Глава Минобороны "ответил на вопросы сенаторов, касающиеся гуманитарных вопросов и усилий Израиля по эвакуации гражданского населения Газы из центров военных действий", а "начальник отдела международного сотрудничества ЦАХАЛа Эффи Дефрин проинформировала сенаторов о развитии военных операций Израиля", продолжили в пресс-службе.

Ранее в Израиль прибыла делегация двухпартийных членов Конгресса США, в состав которой вошли лидер демократического большинства Чак Шумер, сенаторы Джеки Роузен, Митта Ромни, Марк Келли и Билл Кэссиди.

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях.