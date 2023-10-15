В Киеве признали отсутствие необходимого количества систем ПВО у Запада

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил о планах на зимний период брать в аренду часть из них

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Украина будет на зимний период брать в аренду часть необходимых ей систем ПВО, однако доставляют их дозировано, так как у партнеров нет их в таком количестве, сколько запрашивает Киев. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет их столько в мире, чтобы нам отдать", - цитирует Игната украинское издание Klymenko Time.

Он пояснил, что практика аренды систем ПВО "уже есть", однако не стал называть страны, с которыми достигнута такая договоренность. "Понятно, что каждая страна, прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст", - сказал Игнат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев попросил некоторые страны передать ему системы ПВО хотя бы на зимний период. По его словам, они нужны для защиты энергетических объектов и продвигаемого Украиной коридора для вывоза зерна. В свою очередь Игнат пояснял, что главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. В связи с этим украинские власти регулярно требуют от Запада предоставить Киеву современные системы.