Кронпринц Саудовской Аравии призвал снять блокаду с сектора Газа

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство стремится остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде призвал снять блокаду с сектора Газа и заявил, что королевство стремится остановить эскалацию палестино-израильского конфликта.

Как следует из заявления, текст которого распространило Саудовское агентство печати, в ходе переговоров с Блинкеном саудовский кронпринц "указал на необходимость поиска путей прекращения военных операций, унесших жизни невинных людей, подчеркнув стремление королевства активизировать взаимодействие [между заинтересованными сторонами] и работать над деэскалацией ситуации". Он также заявил о необходимости "уважать международное гуманитарное право, включая снятие блокады с Газы, и работать над созданием условий для возвращения стабильности и восстановления мирного процесса с соблюдением законных прав палестинцев".

Госсекретарь США находится в Саудовской Аравии в рамках турне по Ближнему Востоку. На фоне обострения палестино-израильского конфликта он отправился в поездку, которая охватывает почти всех ключевых игроков региона, и уже посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Ожидается, что 15 октября Блинкен отправится в Египет.