Папа Римский Франциск призвал к сохранению священных мест в Нагорном Карабахе

Понтифик отметил, что его продолжает беспокоить кризис в Карабахе, гуманитарная ситуация и положение беженцев остаются тяжелыми

ВАТИКАН, 15 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск обратил внимание на необходимость сохранения мест религиозного культа в Нагорном Карабахе.

"Продолжает беспокоить кризис в Нагорном Карабахе, гуманитарная ситуация и положение беженцев остаются тяжелыми. Хочу обратиться с призывом о защите монастырей и мест культа, чтобы проявлялось уважение к местной культуре, вере", - сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, в Армению въехало более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло около 120 тыс. человек.