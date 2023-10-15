Турция проведет учения в Восточном Средиземноморье, куда США направили военные корабли

Они пройдут с 16 по 20 октября

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. ВМС Турции собираются провести военные учения в Восточном Средиземноморье, куда ранее США направили два военных корабля в связи с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщает газета Yeni afak.

По сведениям издания, учения пройдут с 16 по 20 октября. Кроме того, с 23 по 27 октября также состоятся учения совместно с военными самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра, признаваемой в мировом сообществе только Анкарой.

Ранее Командование сил флота США сообщило, что американский авианосец Dwight Eisenhower 14 октября отправился в зону ответственности Европейского командования ВС США, где он присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald Ford. Совместно с союзниками и партнерами он будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников.

Позднее телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве США подтвердил, что Dwight Eisenhower направился в восточную часть Средиземного моря. Задача второй ударной авианосной группы будет заключаться в сдерживании Ирана и движения "Хезболлах", недопущения их присоединения к израильско-палестинскому конфликту, пояснили собеседники телеканала.