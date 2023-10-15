Папа Римский Франциск призвал обеспечить работу гуманитарных коридоров в Газе

Понтифик добавил, что "хватит крови и на Святой земле, и на Украине"

ВАТИКАН, 15 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к соблюдению международного права в секторе Газа и спасению гражданского населения.

"Продолжаю следить за происходящим и думаю о многих, [особенно о] детях и стариках. Прошу освободить заложников. И прошу, чтобы дети, женщины, старики и больные не становились жертвами конфликта. Призываю к уважению международного права, особенно в Газе, где необходимо обеспечить гуманитарные коридоры и спасти все население", - сказал понтифик после воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Хватит крови и на Святой земле, и на Украине", - добавил папа. Он объявил 17 октября днем молитвы и поста на Святой земле и вознес молитву Богоматери.

Ранее в телефонном разговоре с израильским журналистом Франциск допустил, что среди жертв ХАМАС в Израиле могут быть его знакомые евреи из Аргентины.