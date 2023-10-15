Главы МИД Израиля и Франции посетили Ашкелон

На встрече с министрами присутствовали родственники людей, похищенных во время вторжения на израильскую территорию палестинских радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля и Франции Эли Коэн и Катрин Колонна посетили Ашкелон - ближайший к сектору Газа город. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

По ее информации, на встрече с министрами присутствовали родственники людей, похищенных во время вторжения на израильскую территорию палестинских радикалов. Кроме того, Коэн и Колонна посетили больницу "Барзилай", где проходят лечение раненые. Глава МИД Франции пообещала оказать содействие в возвращении похищенных израильтян, отметили в министерстве.

В свою очередь Коэн в очередной выразил мнение, что мировое сообщество должно поддержать Израиль в его борьбе с ХАМАС. "Государство Израиль находится в состоянии войны с кровожадной террористической организацией. Ужасающие картины, которые увидел весь мир, говорят сами за себя: ХАМАС пошел даже дальше ИГ (запрещенная в РФ организация "Исламское государство" - прим. ТАСС) в приближении к абсолютному злу. Мир должен понять, с кем мы имеем дело, и осознать уровень ненависти и бесчеловечности этих террористов", - заявил он.

Израильский министр также поблагодарил французскую коллегу за визит в Израиль. По его словам, эти визиты очень важны для его страны, они "дают понять всему миру, что Государство Израиль не может позволить террористической организации ХАМАС продолжать угрожать гражданам Израиля".