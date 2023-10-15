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Палестино-израильский конфликт

Макрон отложил визит в Албанию из-за убийства учителя во Франции и ситуации в Израиле

По данным Agence France Presse, глава государства должен был приехать в Тирану "для участия в IX саммите Берлинского процесса, в котором принимают участие лидеры балканских государств и европейских стран"

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил запланированный на понедельник визит в Албанию после убийства учителя Доминика Бернара в коммуне Аррас на севере страны и обострении кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Agence France Presse.

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По его данным, глава государства должен был приехать в Тирану "для участия в IX саммите Берлинского процесса, в котором принимают участие лидеры балканских государств и европейских стран".

Францию на встрече будет представлять госсекретарь по вопросам Европы при МИД Лоранс Бун, указало AFP.

Ранее сообщалось, что в саммите примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Берлинский процесс - механизм поддержки европейской интеграции государств Западных Балкан - был инициирован в 2014 году Ангелой Меркель, занимавшей в то время пост канцлера ФРГ. 

Теги:
АлбанияФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, Эмманюэль
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