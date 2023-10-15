Армия Израиля обстреляла шесть селений на юге Ливана

Среди жителей есть раненые, передало национальное агентство Al Watanya

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла огонь по прилегающим к границе южным районам Ливана в ответ на вылазки бойцов шиитской "Хезболлах", передало национальное агентство Al Watanya. По его информации, под обстрел попали населенные пункты Аит-эш-Шааб, Рамия, Эд-Духейра, Рмейш, Альма-эш-Шааб и Марвахейн в западном пограничном секторе.

Как сообщил агентству мэр поселка Аит-эш-Шааб Мухаммед Сурур, повреждено несколько домов и хозяйственных построек, среди жителей есть раненые, их численность уточняется. В субботу при обстреле юга погибли два пожилых ливанца.

Очевидец из города Марджаюн, расположенного напротив еврейского поселения Метулла, сообщил ТАСС, что на границе установилось сейчас напряженное затишье. "В небе над южноливанской территорией время от времени пролетают на пониженной высоте израильские истребители, но ударов по наземным целям не наносится", - отметил собеседник.

Ранее бойцы шиитской милиции "Хезболлах" обстреляли позиции израильской армии возле еврейского поселения Штула и на высоте Эр-Рахеб. В приграничных поселениях на севере Израиля была объявлена воздушная тревога. Газета The Jerusalem Post сообщила, что в результате атаки шиитских бойцов получили ранения пять человек, один из них скончался в госпитале.