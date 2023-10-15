В Израиле вступил в должность новый министр здравоохранения

Перестановки в кабмине связаны с формированием в стране в условиях военного положения "правительства чрезвычайного времени", в которое вошли представители оппозиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Должность министра здравоохранения Израиля официально перешла к Уриэлю Бусо, сообщила пресс-служба министерства. Перестановки в кабмине связаны с формированием в стране в условиях военного положения "правительства чрезвычайного времени", в которое вошли представители оппозиции.

Бусо представляет ультрарелигиозную партию ШАС, которая изначально входила в правящую коалицию вместе с правой партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. На посту главы Минздрава он сменил однопартийца Моше Арбеля, который сохранил за собой портфель главы МВД (до этого Арбель совмещал две министерские должности).

"Мы находимся в разгаре боевых действий, которых Государство Израиль никогда не знало со дня своего основания. Мы все сосредоточены на одном - системе здравоохранения и медицинских бригадах, которые являются частью боевой системы Государства Израиль. Полная мобилизация бригад в больницах поражает. В эти трудные дни система здравоохранения доказала, что она совершила невероятное. Я вступаю в эту должность с трепетом", - сказал новый министр, принимая полномочия.

11 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа. К новому кабмину присоединился один из лидеров оппозиции Бени Ганц, возглавляющий центристский блок "Государственный лагерь", у которого вторая по численности оппозиционная фракция в парламенте (12 мандатов из 120). На следующий день создание чрезвычайного кабмина одобрил парламент.

Присоединяясь к правительству, Ганц заявил, что двери кабмина открыты и для других оппозиционных сил, однако лидер парламентской оппозиции Яир Лапид (партия "Еш атид", 24 места, крупнейшая оппозиционная фракция), ранее заявлявший о готовности отложить в сторону все разногласия и войти в кабмин национального единства, пока так к нему и не присоединился.