Бойцы "Хезболлах" атаковали израильский патруль у поселения Эль-Манара

Израильские военные заявили, что проверяют сообщения о новых обстрелах на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против патруля израильской армии у еврейского поселения Эль-Манара. В переданном телеканалом Al Jadeed заявлении говорится, что шиитские бойцы выпустили противотанковую ракету по бронемашине.

Ранее был нанесен удар по израильскому командно-наблюдательному посту в Йафтахе.

В ответ израильские войска открыли огонь из танковых орудий по окрестностям населенного пункта Блида в центральном секторе юга Ливана и городу Бинт-Джбейль. Как сообщает Al Jadeed, ожесточенная перестрелка между бойцами "Хезболлах" и израильскими пограничниками произошла в воскресенье к востоку от мыса Эн-Накура, в ходе нее использовались пулеметы и гранатометы. О потерях сторон сведений не приводится.