В ВСУ признали, что из-за дефицита стараются не использовать силы ПВО против дронов

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что активно используются мобильно-огневые группы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют для противодействия дронам мобильные группы, так как применять против беспилотников системы ПВО в условиях дефицита нецелесообразно. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

"Мы разворачиваем системы противовоздушной обороны на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, активно используя мобильно-огневые группы, так как противодействовать дроновым атакам нецелесообразно очень мощными средствами ПВО в условиях, когда их не хватает", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Киев давно просит западных партнеров увеличить поставки современных средств ПВО, постоянно заявляя об их нехватке. Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина будет на зимний период брать у союзников системы ПВО в аренду. При этом он признал, что поставки все равно дозированы и происходят медленнее, чем хотелось бы украинским властям, так как у западных стран нет ПВО в достаточном количестве, чтобы отправлять их Киеву.