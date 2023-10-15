Нетаньяху на первом заседании чрезвычайного кабмина пообещал уничтожить ХАМАС

Премьер-министр выразил уверенность в том, что его страна победит радикальную группировку

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Еженедельное заседание правительства Израиля впервые прошло в новом составе после формирования в стране кабмина чрезвычайного времени в свете эскалации вокруг сектора Газа. В ходе заседания премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна победит ХАМАС, сообщила пресс-служба правительства.

"ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС", - сказал глава правительства.

В пресс-службе отметили, что заседание кабмина началось с минуты молчания в память о погибших с начала обострения вокруг Газы 7 октября. "Это первая встреча национального чрезвычайного правительства, к которому присоединились пять новых членов. <...> Мы работаем круглосуточно как одна команда и единый фронт. Единство наших рядов посылает четкий сигнал стране, врагу и всему миру", - отметил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что лично пообщался с военнослужащими, которые находятся на передовой. "Они знают, что их поддерживает вся страна. Они понимают цель этой [военной] миссии. Они готовы действовать в любое время, чтобы разбить кровожадных монстров, которые восстали против нас, чтобы уничтожить нас", - добавил премьер.

11 октября Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа. К новому кабмину присоединился один из лидеров оппозиции Бени Ганц, возглавляющий центристский блок "Государственный лагерь", у которого вторая по численности оппозиционная фракция в парламенте (12 мандатов из 120). На следующий день создание чрезвычайного кабмина одобрил парламент.

Присоединяясь к правительству, Ганц заявил, что двери кабмина открыты и для других оппозиционных сил, однако лидер парламентской оппозиции Яир Лапид (партия "Еш атид", 24 места, крупнейшая оппозиционная фракция), ранее заявлявший о готовности отложить в сторону все разногласия и войти в кабмин национального единства, пока так к нему и не присоединился.