В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех регионах восточной и северной Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях чуть более 25 минут.

Также в красной зоне была подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Во время действия предупреждения украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.