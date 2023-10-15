15 октября, 12:26,
обновлено 15 октября, 12:50
Военная операция на Украине

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех регионах восточной и северной Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях чуть более 25 минут.

Также в красной зоне была подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Во время действия предупреждения украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

Теги:
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