МИД Белоруссии опроверг задержание граждан республики в связи с нападением во Франции

Во ведомстве отметили, что "белорусы находятся в гостинице, никаких ограничительных мер к ним не принималось"

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Распространенная французскими СМИ информация о задержании во Франции двух граждан Белоруссии в связи с нападением на школу и убийством учителя не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Информация о задержании двух граждан Беларуси в связи с нападением в школе во Франции не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "белорусы находятся в гостинице, никаких ограничительных мер к ним не принималось". "В ближайшее время они планируют вернуться в Беларусь", - отметили в МИД.

Ранее французские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования дела о нападении на школу в коммуне Аррас были задержаны двое выходцев из Белоруссии. При этом отмечалось, что никаких свидетельств их возможной причастности к преступлению нет.

13 октября 20-летний бывший ученик школы в коммуне Аррас напал с ножом на людей в учебном заведении. От его рук погиб учитель литературы. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. К настоящему моменту в связи с нападением задержаны 10 человек.