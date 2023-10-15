Иран через посредников предостерег Израиль от продолжения ударов по сектору Газа

Министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что в случае продолжения преступлений в палестинском анклаве "завтра будет поздно"

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Иран через союзников Израиля предостерег Тель-Авив, что, если он не прекратит удары по сектору Газа, "завтра будет поздно". Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы сообщили сионистскому образованию (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) через его союзников, что, если его преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра будет поздно", - заявил Абдоллахиян в интервью телеканалу Al Jazeera. Как отметил глава МИД Ирана, "если остановить агрессию против [сектора] Газа не удастся, расширение военных фронтов не исключено, вероятность этого возрастает с каждым часом".

"Иран не может занять место зрителя в этой ситуации", - подчеркнул Абдоллахиян. По его словам, в Тегеране надеются, что политические усилия предотвратят разрастание конфликта.

Ранее глава МИД Ирана встретился в Дохе с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Абдоллахиян прибыл в Катар в рамках своего турне по ближневосточным странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Доха стала четвертым пунктом в его поездке, ранее он посетил Багдад, Бейрут и Дамаск. В ливанской столице он, в частности, встретился с лидером шиитской партии "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой - одним из главных противников Израиля в регионе. В интервью каналу Al Jazeera Абдоллахиян сообщил, что Насрулла заявил, что рассматриваются все сценарии развития ситуации.