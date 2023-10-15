В Венгрии не хотят, чтобы новый миропорядок вызвал разделение государств на блоки

Глава МИД Петер Сийярто отметил заинтересованность страны в том, "чтобы следующие несколько лет были посвящены связям, взаимодополняемости и международному культурному сотрудничеству"

БУДАПЕШТ, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не сомневается в формировании нового мирового порядка, но не хочет, чтобы это привело к разделению государств на блоки.

"Тот факт, что возникает новый мировой порядок, вполне понятен. Как будет выглядеть этот мировой порядок, до сих пор не ясно. К сожалению, существует серьезный риск, что мир снова разделится на блоки. Это было бы очень плохо для нас - у нас есть исторический опыт в этом вопросе", - написал глава венгерского МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы заинтересованы в том, чтобы следующие несколько лет были посвящены связям, взаимодополняемости и международному культурному сотрудничеству. Сотрудничество между Востоком и Западом имеет важное значение для борьбы с глобальными угрозами безопасности и экономике", - отметил Сийярто, направляясь вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Китай на международный форум "Один пояс - один путь".

Он добавил, что эта инициатива, выдвинутая в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином, служит именно таким целям. Венгрия присоединилась к ней в 2015 году первой из стран Евросоюза.